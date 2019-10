Boris Johnson si seful Comisiei Europene au ajuns la un nou acord privind Brexit

"Unde e vointa, e si acord. Avem unul! Este un acord corect si echilibrat intre UE si Marea Britanie si este dovada dedicarii noastre de a gasi solutii. Recomand Consiliului European sa il sustina", a scris Juncker pe Twitter, atasand si scrisoarea pe care i-a trimis-o in acest sens lui Donald Tusk.Miercuri pana tarziu in noapte la Londra s-au purtat discutii cu usile inchise pe tema acordului. Joi dimineata, cand era in drum spre Bruxelles, Johnson a primit insa o lovitura.Partidul Unionist Democrat (DUP) din Irlanda de Nord, care sprijina Guvernul Johnson, a anuntat ca nu poate sustine acordul pentru Brexit, asa cum este el in forma actuala, cu care premierul s-a dus in fata Consiliului, potrivit BBC.Reprezentantii DUP arata ca sunt 3 mari capitole care pentru ei prezinta probleme - vamile, TVA-ul si un acord unanim la nivel politic in Irlanda de Nord in ce priveste problematicul back-stop."Asa cum stau lucrurile, nu putem sustine ceea ce se sugereaza. Vom continua sa lucram cu Guvernul pentru a incerca sa ajungem la un acord sensibil, care sa fie potrivit pentru Irlanda de Nord si care sa protejeze integritatea economica si constitutionala a Regatului Unit", arata DUP intr-un comunicat.Ajuns la Bruxelles, Johnson s-a intalnit imediat cu presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, inainte de inceputul Consiliului.Citeste mai departe despre " Boris Johnson si seful Comisiei Europene au ajuns la un nou acord pe Brexit " pe Ziare.com