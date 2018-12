Marea Britanie va accepta imigranti necalificati din tarile UE pana in 2025

Un plan elaborat de ministrul britanic de Interne, Sajid Javid, arata ca Marea Britanie va accepta anual zeci de mii de imigranti europeni necalificati pana in anul 2025. Imigrantii vor putea obtine permise de lucru timp de 12 luni, cu posibilitatea prelungirii, scrie Sky News.Sajid Javid a explicat ca libertatea de circulatie va fi restrictionata, prin impunerea unei cote anuale de zeci de mii de persoane.In plus, imigrantii din spatiul UE nu vor avea prioritate fata de cei din alte tari, cum se intampla pana acum.