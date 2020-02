"Premierul (Johnson) a subliniat ca trebuie sa demonstram ca Regatul Unit este deschis si primeste cu bucurie talente din intreaga lume, dar noul sistem va pune capat dependentei de mana de lucru de import, ieftina si cu nivel scazut de calificare, ceea ce va determina o diminuare generala a cifrelor imigratiei", a precizat un purtator de cuvant al executivului in cadrul unei conferinte de presa.Acesta nu a oferit alte detalii privind noua politica privind imigratia, mentionand doar ca ea va permite guvernului sa controleze cine intra in Regatul Unit.Este de asteptat ca noi informatii privind acest sistem sa fie prezentate saptamana viitoare, consemneaza PA.Noul sistem de imigratie a fost discutat la prima reuniune a cabinetului remaniat al lui Boris Johnson, remaniere ce a constat in primul rand in schimbarea ministrului finantelor publice Sajid Javid cu unul dintre adjunctii sai, Rishi Sunak.Javid ar fi demisionat pentru ca a refuzat sa dea curs invitatiei premierului Johnson de a-si concedia consilierii.Tot in cadrul remanierii, numarul femeilor din guvern a scazut de la opt la sapte, iar numarul total de membri ai cabinetului a scazut de la 32 la 26.Luna trecuta, Comitetul consultativ pentru imigratie, un organism public independent, a atentionat ca inlocuirea liberei circulatii cu un sistem de imigratie pe puncte dupa Brexit - una din prioritatile guvernului Johnson - ar putea determina o scadere a cresterii economice, fara a duce decat la o crestere limitata a nivelului de trai, mai noteaza Press Association. ...citeste mai departe despre " Marea Britanie va introduce de anul viitor un sistem de imigratie pe baza de puncte " pe Ziare.com