Marea Evadare: 900.000 de somoni au scapat dintr-o ferma piscicola din Chile

Aproximativ 900.000 de somoni au scapat de la ferma companiei norvegiene Marine Harvest ASA, cu prilejul unei furtuni care a avut loc in data de 5 iulie. Compania precizeaza ca a reusit sa recupereze aproape 250.000 de somoni, dar mai lipsesc aproximativ 680.000 de pesti si, in prezent, Marine Harvest colaboreaza cu asociatia locala a pescarilor pentru a incerca sa recupereze si restul.Somonii care au reusit sa "evadeze" de la ferma nu sunt o specie indigena pentru sudul statului Chile, astfel ca ar putea afecta alte populatii de pesti, in timp ce descompunerea lor va duce la cresterea cantitatii de amoniac din apa, ceea ce ar putea declansa o epidemie de alge, avertizeaza coordonatorul Greenpeace pentru Chile, Estefania Gonzalez."Amploarea evenimentului este atat de mare, incat ameninta biodiversitatea in regiune si de aceea suntem foarte ingrijorati. Industria s-a extins intr-o maniera foarte agresiva in locuri care trebuie sa fie alocate conservarii. Este o bomba chimica", a spus Estefania Gonzalez.Industria somonului din Chile este deja criticata, pentru ca utilizeaza sute de tone de antibiotice in fiecare an si pentru ca pestii morti aruncati au alimentat cresterea algelor care afecteaza industria piscicola locala.Marine Harvest a promis ca va reduce impactul posibil asupra mediului si, de asemenea, va incerca sa recaptureze un numar cat mai mare posibil dintre somonii scapati.Potrivit raportului anual al companiei norvegiene, in 2017, Marine Harvest a inregistrat 15 incidente de "evadare" la nivel mondial, in cursul carora au scapat un numar total de aproximativ 23.200 de pesti.