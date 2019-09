Marea inselatorie Brexit a premierului Johnson

In parlamentul britanic au sarit scantei. Boris Johnson a inghitit cateva lingurite din leacul pe care el insusi i l-a servit candva fostului premier Theresa May. Actualul sef de guvern a fost nevoit sa-i infrunte pe adversarii din propriul sau partid, care au venit cu argumente mai inteligente si mai pragmatice ca ale sale. A fost dovada evidenta ca prezenta sa de spirit si sarmul sau superficial nu fac fata unei dezbateri politice adevarate. Masca lui Boris Johnson a inceput sa cada. Iar prin pregatirea terenului pentru elaborarea unei legi contra unui Brexit fara acord, adversarii sai i-au servit o lovitura crunta.Pierderea simbolica a majoritatiiApoi a urmat pierderea simbolica a majoritatii, la diferenta de doar un vot. In timpul discursului in parlament al premierului, deputatul conservator Phillip Lee s-a ridicat fara sa spuna un cuvant si a luat loc langa liberali, in randurile opozitiei. Mai clar de-atat nu-si putea manifesta dispretul fata de un sef de guvern si partid.Iar declaratia de adio a acestui parlamentar vorbeste de la sine. In scrisoare apar termeni ca minciuna, "bullying" si iresponsabilitate. Prin strategia sa agresiva privind Brexitul, guvernul Johnson ar submina democratia si unitatea Marii Britanii. Phillip Lee a anticipat amenintarile lui Johnson la adresa celorlalti conservatori rebeli si a parasit benevol partidul.A fost un gest simbolic care arata ca guvernul Johnson se clatina. De cateva zile incoace, aproximativ douazeci de "rebeli" din randurile conservatorilor resping strategia guvernului privind Brexitul. Fiindca politica executivului londonez se indreapta catre o separare de Uniunea Europeana dura si dezordonata, numai pentru a satisface nevoia de puritate ideologica a dreptei conservatoare si ruperea completa a Regatului de comunitate.Marea inselatorie BrexitMicile smecherii si ajustarea regulilor la nevoie se practica de cand lumea si pamantul in politica. Dar nu au voie sa afecteze fundamentul democratiei. Totusi, Boris Johnson are alte planuri fiindca el este un distrugator al sistemului si face parte din categoria noilor iresponsabili din politica. Lui Johnson nu-i pasa daca din cauza Brexitului se vor pierde si ultimele locuri de munca din industria otelului sau daca industria auto se prabuseste.Fiind ...citeste mai departe despre " Marea inselatorie Brexit a premierului Johnson " pe Ziare.com