Marea schisma a Bisericii Ortodoxe: Putin pierde influenta religioasa in estul Europei. Pericol de tensiuni in regiune

In urma cu o saptamana, patriarhul Bartolomeu I de la Constantinopol a acordat independenta Bisericii Ortodoxe din Ucraina, fiind de acord cu desprinderea acesteia de sub tutela Moscovei.Decizia lui Bartolomeu a fost o veste buna pentru ucrainieni si pentru Petro Porosenko, presedintele in functie care se afla in campanie electorala pentru castigarea unui nou mandat in 2019.Decizia luata la inceputul saptamanii de catre patriarhul Kirill al Rusiei (foto), un apropiat si un mare sustinator al presedintelui Vladimir Putin (foto), produce cea mai mare ruptura in interiorul Bisericii Ortodoxe cu sediul la Istanbul (Constantinopol)."Acum ne confruntam cu o realitate absolut noua a Bisericii: nu mai avem un singur centru de coordonare in Biserica Ortodoxa, ci trebuie sa fim pe deplin constienti de aceasta. Patriarhia Ecumenica de la Constantinopol s-a eliminat ca atare", a declarat mitropolitul Hilarion de Volokolamsk, seful departamentului de relatii externe al Bisericii Moscovei, citat de agentia Tass.Petro Porosenko mizeaza in campania electorala pe un discurs nationalist antiRusiaRuptura dintre Constantinopol si Moscova inseamna accelerarea tensiunilor dintre Ucraina si Rusia . Cea mai mare parte din cei 300 de milioane de crestini ortodocsi se afla in Rusia, iar aceasta fractura reprezinta un esec istoric pentru cea de a treia congregatie crestina a lumii, dupa cea catolica (1,2 miliarde) si cea protestanta (950 de milioane).S-a ajuns in acest punct din cauza incercarilor repetate ale reprezentantilor Kievului de a obtine desprinderea religioasa de Moscova, cu o consecinta directa in ce priveste consolidarea independentei Ucrainei.Presedintele ucrainean Petro Porosenko si-a construit campania electorala pe un discurs nationalist, militand pentru autonomie totala fata de Moscova si considerand Rusia cea mai mare amenintare la adresa acestei independente.Aceasta decizie a Patriarhiei de la Constantinopol inseamna o infrangere pentru Vladimir Putin, care vedea in aceasta subordonare religioasa a Kievului fata de Moscova o posibila cale prin care putea detine un vector de control asupra Ucrainei.Presedintele rus nu a crezut ca o astfel de ruptura se poate produce, mizand mereu pe fa ...citeste mai departe despre " Marea schisma a Bisericii Ortodoxe: Putin pierde influenta religioasa in estul Europei. Pericol de tensiuni in regiune " pe Ziare.com