Mario Draghi, cel mai nou nume propus pentru sefia Comisiei Europene. Liderii UE, aproape de un acord

Dupa esecul negocierilor anterioare, liderii europeni se reunesc duminica seara pentru un summit de criza, inainte de sesiunea inaugurala a noului Parlament European, relateaza AFP.Discutiile continua inca, in special cu Franta si Germania , in marja summitului celor 20 cele mai mari puteri ale lumii, a subliniat Tusk, care a admis ca a primit intre "12 si 13 apeluri telefonice" de la decidenti europeni."Impresia mea este ca suntem mai aproape de o solutie, dar inca prea devreme pentru a spune ceva mai concret astazi", a spus liderul european."Nu va asteptati sa vedeti fum alb la Osaka", a adaugat el, referindu-se la alegerea traditionala a Suveranului Pontif. "Nu va fi nicio decizie aici", au mentionat de asemenea surse apropiate presedintelui francez Emmanuel Macron la Osaka, subliniind in acelasi timp ca "Tusk poarta consultari cu toti liderii prezenti"."Dorinta noastra este sa se incheie duminica seara sau luni dimineata. Pare destul de posibil", a declarat sursa de la Elysee presei franceze prezente la G20.CE ar putea fi condusa de Mario Draghi, actualul presedinte al BCE Mario Draghi, presedintele Bancii Centrale Europene, este luat in considerare de Guvernul populist italian ca un posibil candidat pentru a conduce Comisia Europeana, a anuntat vineri publicatia La Stampa.Economistul italian, in varsta de 71 de ani, isi incheie mandatul in fruntea BCE la 31 octombrie.Desi premierul Giuseppe Conte a evitat o intrebare pe aceasta tema la summitul G-20 de la Osaka, La Stampa sustine ca oficialul italian sprijina ideea iar problema cheie este daca Berlinul il va sprijini in totalitate pe Draghi. Un purtator de cuvant al BCE a refuzat sa comenteze informatia.Prin sustinerea si alegerea lui Draghi, Italia ar obtine un premiu neasteptat in jocul european al functiilor de varf, initial analistii apreciind ca a treia economie a zonei euro nu va obtine nicio pozitie importanta.Candidatura sa ar putea rezolva impasul cu care se confrunta tarile UE.Exista si o doza de ironie daca Giuseppe Conte il va sustine pe Mario Draghi pentru a-i succeda lui Jean-Claude Juncker, tinand cont de atacurile coalitiei p ...citeste mai departe despre " Mario Draghi, cel mai nou nume propus pentru sefia Comisiei Europene. Liderii UE, aproape de un acord " pe Ziare.com