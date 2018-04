Mark Zuckerberg, audiat in Congresul SUA in scandalul "Cambridge Analytica": Este greseala mea si imi pare rau

El a prezentat o serie de masuri pe care le va lua pentru a preveni aparitia unei situatii similare."Facebook este o companie optimista si idealista. In cea mai mare parte a existentei noastre, ne-am concentrat pe tot binele pe care il poate genera conectarea oamenilor. In timp ce Facebook s-a dezvoltat, oamenii au primit un nou instrument puternic pentru a ramane conectati la persoanele pe care le indragesc. Recent, am vazut miscarea #MeToo pe Facebook, iar dupa uraganul Harvey, oamenii au folosit platforma si 70 de milioane de afaceri mici au folosit Facebook pentru a crea locuri de munca si pentru a se dezvolta", si-a inceput Zuckerberg discursul in Congresul american.El a spus, insa, ca este evident ca nu a facut suficient pentru a preveni ca aceste instrumente sa fie folosite si pentru a face rau si ca este greseala sa si ii pare rau."Acest lucru se aplica pentru fake news si pentru ingerinta in alegeri. Nu am privit o imagine mai larga a responsabilitatii noastre. Aceasta a fost o mare greseala. A fost greseala mea si imi pare rau. Eu am infiintat Facebook, eu il conduc si eu sunt responsabil pentru ceea ce se intampla pe aceasta platforma", a adaugat el.Zuckerberg a mai spus ca nu este suficient ca Facebook sa conecteze oamenii, ci trebuie sa se asigure ca aceste conexiuni sunt pozitive."Nu este suficient sa conectam oamenii, trebuie sa ne asiguram ca acele conexiuni sunt pozitive. Nu este suficient sa le oferim oamenilor o voce, trebuie sa ne asiguram ca ei nu folosesc aceasta voce pentru a le face rau altor oameni sau pentru a raspandi informatii eronate. Nu este de ajuns sa le oferim oamenilor control asupra informatiilor lor, trebuie sa ne asiguram ca dezvoltatorii carora ei le ofera aceste informatii le protejeaza, de asemenea", a explicat el."In consiliul Facebook, avem responsabilitatea nu doar de a construi instrumente, ci de a ne asigura ca aceste instrumente sunt folosite pentru a face bine. Va dura ceva timp sa realizam toate schimbarile pe care trebuie sa le facem, dar eu sunt hotarat sa reusim. Acest demers include modul in care protejam informatiile oamenilor si in care sa salvgardam alegerile din lume", a continuat Zuckerberg.Mark Zuckerberg a mentionat cateva masuri pe care l ...citeste mai departe despre " Mark Zuckerberg, audiat in Congresul SUA in scandalul "Cambridge Analytica": Este greseala mea si imi pare rau " pe Ziare.com