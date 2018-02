"Renunt la intrarea mea in guvernul federal", a precizat Schulz intr-un comunicat, in contextul in care el acceptase miercuri postul de sef al diplomatiei, in cadrul unui acord de coalitie cu Angela Merkel.Prin aceasta decizie, Schulz incearca sa puna capat disputei din cadrul partidului sau si incearca sa obtina sprijinul colegilor sai pentru o noua "Mare Coalitie" cu blocul conservator condus de Merkel."Sper sincer ca acest lucru va pune capat dezbaterilor din interiorul SPD", a mai spus Schulz.Negocierile dintre conservatorii condusi de Angela Merkel si social-democratii lui Martin Schulz au inceput in luna ianuarie a acestui an, iar cele doua tabere au avut ca obiectiv realizarea unui compromis in privinta piatei muncii si a reformei sanatatii.Alegerile parlamentare din Germania au avut loc in 24 septembrie, iar ulterior Merkel a negociat cu mai multe partide mici, insa nu a reusit sa ajunga la un acord pentru formarea unei coalitii si, de aceea, s-a vazut nevoita sa recurga la discutii cu rivalii social-democrati condusi de Martin Schulz.Citeste si:Merkel s-a inteles cu socialistii, dar face concesii majore pentru un nou mandatGermania in stand-by: Acordul nu e o garantie nici pentru Merkel, nici pentru Schulz ...citeste mai departe despre " Martin Schulz renunta la pozitia de ministru de Externe de dragul formarii noului guvern cu Merkel " pe Ziare.com