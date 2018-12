Avertismentul unui general despre cum incearca Rusia sa ne influenteze liderii vulnerabili ai tarii

Acesta a sustinut pentru Balkan Investigative Reporting Network ca Ucraina, Romania si Republica Moldova au fost tinta unei campanii de propaganda, dezinformare si atacuri cibernetice rusesti.Amenintarea, a sustinut el, a crescut din 2014, de cand Rusia a anexat Crimeea si a vizat atat romani obisnuiti, cat si institutii politice. Acesta spune ca Rusia a incercat sa ii faca pe romani sa se indoiasca de locul lor in Europa , de beneficiile UE si de disponibilitatea blocului comunitar de a permite aderarea noastra la Schengen."Dar propaganda rusa se adreseaza si liderilor", a spus el. "Sa fim atenti la ce vulnerabilitati au liderii nostri si la cum ii putem ajuta sa se protejeze de aceste vulnerabilitati atunci cand sunt in public", a adaugat generalul de brigada.Botea a mentionat ca armata romana a avut capacitatea de a contracara astfel de amenintari, dar ca ar trebui consolidate eforturile tuturor agentiilor."Este important cum integram eforturile tuturor institutiilor cu responsabilitati in aceasta zona, precum SRI si Serviciul de Telecomunicatii Speciale (STS), pentru a putea contracara si propaganda", a spus Botea, adaugand ca si Ministerul de Interne ar trebui sa fie implicat."Printre cele mai importante amenintari ar fi, in primul rand, cele cibernetice la care incercam in prezent sa raspundem, inclusiv prin infiintarea unui centru de aparare cibernetica la care lucram la Ministerul Apararii", a spus el.Strategia Rusiei a fost evidentiata in 2013 intr-un articol realizat de generalul Valery Gerasimov, seful Statului Major General al Rusiei, in care a expus o teorie a razboiului modern, in care spunea ca "Rolul mijloacelor non-militare in atingerea obiectivelor politice si strategice a crescut si, in multe cazuri, aceste mijloace au o eficienta mai mare decat puterea armelor".Un studiu lansat in 2018 de think-tankul Global Focus din Bucuresti a aratat ca societatea romaneasca este vulnerabila. Autorii studiului au sustinut ca orice propaganta rusa se va concentra pe populatia cu varsta mijlocie si asupra tinerilor nemultumiti.Botea a spus ca tarile invecinate sunt, de asemenea, expuse riscului de diviziuni geopolitice in randul populatiei, care este impartita ...citeste mai departe despre " Avertismentul unui general despre cum incearca Rusia sa ne influenteze liderii vulnerabili ai tarii " pe Ziare.com