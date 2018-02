Scot Petereson, politistul in cauza, a demisionat dupa ce a fost suspendat, conform serifului Scott Israel , informeaza BBC."Sunt distrus. Pur si simplu a ramas afara", a declarat seriful.El a spus ca Peterson, in varsta de 54 de ani, era politistul afiliat liceului Marjory Stoneman Douglas si se afla la locul faptei, fiind inarmat si in uniforma, atunci cand a avut loc atacul.Seriful a precizat ca exista imagini video in care se vede cum Peterson ajunge la liceu la aproximativ 90 de secunde dupa ce a inceput atacul si ramane afara timp de patru minute. Atacul a durat sase minute.Intrebat ce ar fi trebuit sa faca Peterson, seriful a spus: "Ar fi trebuit sa intre, sa comunice cu atacatorul, sa il omoare".Citeste si: Povestea elevului erou care si-a salvat colegii si a fost impuscat de 5 ori in atacul din FloridaIsrael a precizat ca Peterson nu a oferit un motiv pentru care nu a intrat in cladire si ca inca nu este clar daca va fi pus sub acuzare.Peterson nu a facut inca o declaratie publica referitoare la cele intamplate, iar casa sa este pazita de politisti momentan.Politistii afiliati scolilor sunt responsabili pentru siguranta si prevenirea infractiunilor in perimetrul scolilor, dar rolurile lor difera in functie de scoala. ...citeste mai departe despre " Masacrul din Florida: Politistul care pazea liceul era acolo, dar i-a fost frica sa intervina " pe Ziare.com