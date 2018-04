Masinile, mister pentru politistii britanici: Au incurcat de sute de ori carburantii la pompa

Organizatia nonguvernamentala TaxPayers'Alliance, care reprezinta interesele contribuabililor britanici in relatia cu autoritatile, a descris aceste cifre, dezvaluite dupa o investigatie a Press Association in baza Legii privind libertatea de informare, drept "uluitoare".Dintre cele 45 de forte de politie 40 au raspuns, iar 33 au recunoscut ca au fost nevoite sa cheltuie bani pentru reparatiile masinilor de politie in urma utilizarii tipului gresit de combustibil, costul mediu al unei interventii fiind de 178 de lire.Au fost inregistrate 299 de astfel de incidente, cu un cost total de 53.337 de lire, precizeaza sursa citata.Politia din West Midlands a inregistrat cele mai numeroase astfel de incidente, 66, costul acestora fiind de 3.737 de lire."Este uluitor ca o asemenea greseala simpla este facuta aproape in fiecare zi. Aceasta atitudine neglijenta demonstreaza o lipsa de respect pentru contribuabilii care le platesc salariile si sunt fortati sa le achite si reparatiile", a declarat John O'Connell, director executiv al TaxPayers' Alliance."Milioane de persoane reusesc sa indeplineasca aceasta sarcina cu propriile masini printr-o grija modica; ofiterii de politie ar trebui sa manifeste aceeasi atitudine fata de vehiculele lor", a adaugat O'Connell.Managerul flotei auto din cadrul politiei din West Midlands, Gary Mallett, a declarat ca aceste erori s-au inmultit incepand din 2013 cand, in urma unor masuri pentru reducerea costurilor, fortele de politie au fost nevoite sa-si alimenteze autovehiculele de la surse externe."Am observat o crestere importanta a numarului de erori la pompa in 2013-2014 si am reactionat prin notificarea utilizatorilor cu privire la costul acestei greseli. De asemenea, am amplasat etichete pe toate autovehiculele cu privire la tipul de combustibil ce trebuie utilizat. Acest lucru a avut un efect pozitiv - o reducere cu circa 53% a numarului de erori la pompa si, mai important, o reducere de aproximativ 90% a costurilor reparatiilor", a precizat Mallett.Organizatiile din domeniul industriei automobilistice sunt de parere ca aceasta problema va fi eradicata dupa ce fortele de politie vor ...citeste mai departe despre " Masinile, mister pentru politistii britanici: Au incurcat de sute de ori carburantii la pompa " pe Ziare.com