Masuri antiteroriste la New York: Vor fi montate 1.500 de opritoare si bariere, dupa atacurile din 2017

"Administram unele dintre cele mai aglomerate strazi din lume. Sigur, pietonii trebuie sa aiba spatiu, sa poata circula, dar in acelasi timp trebuie sa fie in siguranta (...) In acest an, vom monta opritoare si bariere pentru a asigura securitatea in locurile reprezentative ale orasului. Si vom continua sa ne traim vietile si sa primim un numar record de turisti", a declarat marti Bill de Blasio, primarul orasului New York, citat de CBS.In cursul lunii ianuarie va incepe montarea a 1.500 de opritoare in Times Square si in alte zone intens circulate de pietoni din oras. Primele astfel de opritoare vor fi temporare. Cele permanente se vor monta incepand cu data de 10 martie, in 10 locuri din oras, potrivit siteului de stiri abc7NY.Initiativa a fost votata in unanimitate de consilierii din New York.Orasul a fost in anul 2017 scena unor atentate sangeroase provocate de teroristi care au lovit pietoni cu masinile. In discursul sau, primarul de Blasio a facut referire atentatul de pe 31 octombrie, cand Sayfullo Saipov a patruns cu masina pe o pista de biciclisti, omorand opt persoane.De asemenea, edilul a amintit de crima comisa de Richard Rojas care, pe 19 mai a intrat cu masina pe un trotuar aglomerat, a ucis o tanara si a ranit alte 22 de persoane.