Matteo Renzi demisioneaza din fruntea Partidului Democrat din Italia, in urma esecului din alegeri

"Am decis sa demisionez din functia de lider al Partidului Democrat. Este necesar sa deschidem o noua pagina", a declarat Matteo Renzi intr-un discurs rostit luni seara, relateaza cotidianul La Repubblica.Partidul Democrat, aflat la guvernare in prezent, a obtinut un scor de doar 18,5% in urma scrutinului legislativ desfasurat duminica in Italia.Niciun partid si nicio alianta politica nu au obtinut majoritate in urma scrutinului parlamentar din Italia, rezultatul neconcludent riscand sa genereze o criza politica de lunga durata."Vom fi in opozitie, Partidul Democrat nu va fi niciodata un partid pentru sustinerea unui guvern al fortelor antisistem", a adaugat Matteo Renzi, acuzandu-i pe Luigi Di Maio, liderul formatiunii populiste Miscarea Cinci Stele (M5S) si pe Matteo Salvini, liderul Ligii Nordului (extrema-dreapta), ca sunt "antieuropeni" cu discursuri "ostile".Potrivit rezultatelor preliminare, partidul populist antisistem Miscarea Cinci Stele (M5S) a obtinut 32,5% in urma scrutinului parlamentar desfasurat duminica in Italia.Pe locul doi se situeaza Partidul Democrat (PD, centru-stanga), cu 18,5%. Formatiunea de extrema-dreapta Liga Nordului, condusa de Matteo Salvini, a obtinut 17,4%, iar Forza Italia (FI, centru-dreapta), partidul lui Silvio Berlusconi , 14%.Partidul nationalist-conservator Fratii Italiei (FdI), condus de Giorgia Meloni, a primit 4,3% din voturi, partidul Liber si Egali (LeU) 3,4%, formatiunea + Europa 2,5%, Noi cu Italia 1,3%, iar Miscarea Civica Populara 1%.Citeste si:AFP: Dreapta castiga alegerile din Italia, dar nu se stie cine va guvernaBerlusconi ar putea conduce din umbra Italia, cum face si Dragnea in Romania . De ce, totusi, Bruxelles-ul il preferaAlegeri in Italia, pe fondul nemultumirii fata de imigranti: Cozi imense la sectiile de vot, prezenta este estimata la 70%Incident la sectia de vot: O femeie s-a urcat pe urna, topless, in fata lui Berlusconi: "Ai expirat!" (Video) ...citeste mai departe despre " Matteo Renzi demisioneaza din fruntea Partidului Democrat din Italia, in urma esecului din alegeri " pe Ziare.com