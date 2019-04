May a cerut o amanare a Brexitului pana pe 30 iunie. Laburistii vor un nou referendum

"Regatul Unit propune ca aceasta perioada ar trebui sa se incheie pe 30 iunie 2019", mentioneaza Theresa May in scrisoare, potrivit Reuters.Sefa executivului britanic sustine ca, in cazul in care se va ajunge la un acord inaintea acestei date, atunci Regatul Unit va propune ca amanarea sa se incheie mai devreme."Guvernul va dori sa convina un calendar pentru ratificare care sa permita Regatului Unit sa se retraga din Uniunea Europeana inainte de 23 mai 2019 si de aceea sa anuleze alegerile pentru Parlamentul European, dar va continua sa se pregateasca responsabil pentru a organiza alegeri daca acest lucru nu se va dovedi posibil", adauga premierul britanic in scrisoarea adresata lui Donald Tusk.Anterior, BBC a relatat citand un oficial european de rang inalt, ca presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a facut o oferta de amanare "flexibila" de 12 luni a datei iesirii Regatului Unit din Uniunea Europeana.Laburistii vor un nou referendumPartidul Laburist poate face o intelegere cu premierul Theresa May referitoare la aranjamentele vamale viitoare intre Regatul Unit si Uniunea Europeana, dar nu poate sustine nicio propunere privind Brexitul daca aceasta nu include organizarea unui nou referendum, a anuntat vineri Tom Watson, vicepresedinte al formatiunii.Reprezentantii guvernului si cei ai opozitiei laburiste se intalnesc vineri, pentru a treia zi consecutiva, in incercarea de a gasi o solutie la actualul impas in care a ajuns procesul de iesire a Regatului Unit din UE "Linia noastra rosie este o forma de uniune vamala. Mi se pare ca pozitiile noastre ar putea fi convergente in aceasta privinta, dar haideti sa asteptam rezultatul discutiilor de azi", a explicat Watson.Dupa ce acordul de retragere a Regatului Unit din UE a fost respins de trei ori de parlamentarii britanici, premierul Theresa May l-a invitat pe liderul opozitiei laburiste Jeremy Corbyn la consultari in parlament in incercarea de a gasi o cale de depasire a actualului impas.La summit-ul de saptamana trecuta, liderii UE au dat termen Regatului Unit pana la 12 aprilie sa ratifice acordul si apoi sa iasa din Uniunea Europeana pe 22 mai, sa prezinte un plan alternativ credibil pentru a primi o amanare pe terme ...citeste mai departe despre " May a cerut o amanare a Brexitului pana pe 30 iunie. Laburistii vor un nou referendum " pe Ziare.com