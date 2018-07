May cere sustinere politica, avertizand ca altfel s-ar putea sa nu mai fie "niciun Brexit"

"Mesajul meu adresat tarii in acest sfarsit de saptamana este simplu: trebuie sa mentinem privirile atintite asupra premiului. Daca nu facem asa, riscam sa ajungem in situatia de a nu mai exista niciun Brexit", a transmis Theresa May prin Facebook , potrivit site-ului agentiei Reuters.Theresa May pare sa asocieze iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana cu propria supravietuire politica, in contextul in care si-a atras critici dure din partea colegilor din Partidul Conservator si a presedintelui SUA, Donald Trump , din cauza strategiei aplicate in negocierile cu Uniunea Europeana.Cu mai putin de noua luni inainte de eventuala iesire din UE , elitele politice si de afaceri sunt profund divizate in Marea Britanie in legatura producerea Brexit si cu viitorele relatii cu Bruxellesul.Guvernul Theresa May a prezentat joi planul privind iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, proiectul - contestat atat de politicieni britanici, cat si de Bruxelles - continand prevederi in materie de imigratie si relatii comerciale, precum si disponibilitatea achitarii unor restante de 44 de miliarde de euro.Documentul de 98 de pagini, intitulat "Viitoarea relatie intre Marea Britanie si Uniunea Europeana", prezinta pozitia Cabinetului Theresa May inaintea noilor sesiuni de negociere programate la Bruxelles in toamna. Ministrul britanic pentru Brexit, David Davis, si ministrul britanic de Externe, Boris Johnson, au demisionat in semn de protest fata de acest plan. In acest context, exista riscul ca pozitia de prim-ministru a Theresei May sa fie contestata, iar Marea Britanie ar putea ajunge la alegeri anticipate.Citeste si:Marea Britanie dezvaluie planul de iesire din UE. Se vor reintroduce vizele! Nota de plata: 44 de miliarde de euroTrump critica planul Theresei May privind Brexit, iar acordul comercial SUA - UK e in pericol. Cum raspunde LondraBrexit i-a costat deja pe britanici mai mult decat sperau sa economiseasca dupa ce parasesc UELondra propune o zona de liber schimb cu UE pentru post-Brexit ...citeste mai departe despre " May cere sustinere politica, avertizand ca altfel s-ar putea sa nu mai fie "niciun Brexit" " pe Ziare.com