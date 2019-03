May nu va solicita o amanare de lunga durata a Brexit. Juncker spune ca UE nu mai poate face concesii UK

"Prim-ministrul nu va cere o amanare lunga. Este justificat sa se acorde putin mai mult timp Parlamentului pentru a se pune de acord asupra unei solutii", a declarat o sursa din Downing Street, transmit Reuters si AFP.Informatia nu a fost confirmata de cabinetul sefei executivului britanic.Pe de alta parte, Bruxelles-ul a facut multe concesii Regatului Unit in ceea ce priveste retragerea din Uniunea Europeana si nu poate oferi mai mult, a spus, miercuri, presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, citat de postul national de radio din Germania "Nu vor fi renegocieri, nu vor fi noi negocieri, nu vor fi alte garantii in afara celor deja acordate". "Am venit intensiv in intampinarea Regatului Unit, nu poate fi vorba de mai mult", a declarat el.Marti, purtatorul de cuvant al Theresei May indicase ca lidera conservatoare ii va "scrie lui Donald Tusk, presedintele Consiliului European, pe subiectul extinderii articolului 50 al Tratatului privind Uniunea Europeana, in virtutea caruia data Brexit-ului a fost fixata pentru 29 martie".In absenta amanarii, singurul scenariu ramane cel al unui "divort" brutal intre Regatul Unit si UE , acordul de retragere incheiat de negociatorii britanici si europeni fiind deja respins de doua ori de legislativul de la Londra.Executivul britanic poate solicita o scurta amanare a datei Brexit-ului, pana in iunie, in incercarea de a evita un "divort" fara acord, fara insa a putea evita participarea Regatului Unit la alegerile pentru noul Parlament European, care va incepe sa functioneze din iulie.Daca Londra cere o amanare dincolo de luna iunie, Regatul Unit va trebui sa participe la alegerile europene, organizate in 23-26 mai. Bruxelles-ul a anuntat deja ca o amanare va trebui sa fie justificata temeinic de britanici.In orice caz, o schimbare a datei Brexit-ului va trebui sa fie acceptata in unanimitate de celelalte 27 de tari membre si aprobata de cele doua camere ale legislativului britanic.Negociatorul-sef al UE pentru Brexit, Michel Barnier, a spus marti seara ca orice amanare a Brexit-ului va avea costuri economice si politice pentru UE, care trebuie sa fie bine cantarite in raport cu potentialele beneficii. ...citeste mai departe despre " May nu va solicita o amanare de lunga durata a Brexit. Juncker spune ca UE nu mai poate face concesii UK " pe Ziare.com