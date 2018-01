Trump a fost examinat timp de trei ore de catre medicii militari de la Centrul National Walter Reed din orasul Bethesda, statul Maryland, informeaza Reuters."Presedintele este intr-o stare excelenta de sanatate si abia astept sa prezint o parte dintre detalii in cursul zilei de marti", a declarat Ronny Jackson, medicul Casei Albe.Administratia de la Washington va decide ce informatii vor fi facute publice in privinta starii de sanatate a lui Donald Trump. Legislatia americana nu prevede nicio obligatie de a oferi date specifice.Casa Alba a precizat ca vizita medicala a lui Donald Trump nu include un test psihiatric. Situatia starii de sanatate vizeaza indici privind greutatea, tensiunea arteriala si nivelurile de colesterol.In cadrul campaniei electorale pentru prezidentialele din 2016, Donald Trump a publicat un raport elogiator intocmit de catre medicul sau personal din New York, care a transmis ca Trump este "cea mai sanatoasa persoana" dintre fostii presedinti ai SUA.Fostii sefi de stat americani nu au fost testati pentru acuitatea mentala in timpul mandatului. La cinci ani dupa parasirea Casei Albe, Ronald Reagan a fost diagnosticat cu boala Alzheimer. John F. Kennedy a dezvaluit rani de razboi, dar nu si faptul ca a suferit de boala Addison, o afectiune degenerativa. ...citeste mai departe despre " Medicii au confirmat ca Donald Trump este sanatos tun. Vizita medicala nu a inclus si un test psihiatric " pe Ziare.com