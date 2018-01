Medicul de la Casa Alba i-a testat capacitatea mintala lui Trump si spune ca e apt 100%. Dar e aproape de limita de obezitate

"Stare generala de sanatate a presedintelui este excelenta", a declarat Jackson, citat de site-ul cotidianului The Hill."Performanta sa cardiaca in timpul examenului fizic a fost foarte buna, el continuand sa se bucure de beneficiile semnificative de sanatate si cardiace pe termen lung datorate unei vieti de abstinenta de la tutun si alcool", a adaugat medicul presedintelui, precizand ca nivelul de colesterol al lui Trump este usor crescut, fiind tratat pentru aceasta conditie cu un medicament anticolesterol.La o inaltime de 190 de cm si 108 kilograme, presedintele Donald Trump este cu o jumatate de kilogram sub limita obezitatii in conformitate cu o scala folosita de Centrul pentru Prevenirea si Controlul Bolilor din SUA.Jackson i-a recomandat presedintelui sa incerce sa slabeasca 4-8 kilograme si sa adopte o dieta mai sanatoasa, in conditiile in care acesta este cunoscut drept un mare consumator de bauturi carbogazoase si alimente fast-food.Medicul presedintelui a mai precizat ca Trump foloseste un medicament prescris pentru caderea parului.Jackson a dezvaluit ca Trump a cerut o evaluare de sanatate mintala pentru a infirma zvonurile ca nu ar fi apt sa-si exercite atributiile."L-am vazut zi de zi", a declarat medicul, adaugand: "Nu am absolut nicio ingrijorare in privinta abilitatilor sale cognitive sau a functiilor sale neurologice".Insa, la cererea presedintelui, Jackson a folosit Scala de Testare Cognitiva Montreal (Montreal Cognitive Assessment) pentru a-l evalua pe Trump, care a obtinut un scor de 30 de puncte dintr-un maxim de 30.Testul nu este o evaluare psihologica, ci un instrument pentru detectarea unor tulburari cognitive, precum boala Alzheimer.Jackson a respins opiniile unor experti in sanatate mintala care au afirmat ca Trump prezinta semnele unui declin mintal, insa niciunul dintre acestia nu l-au examinat pe Trump in persoana."Oamenii nu ar trebui sa faca evaluari despre presedinte decat daca au avut oportunitatea sa-l cunoasca si sa-l examineze", a sustinut medicul lui Trump.Recent, jurnalistul Michael Wolff, autorul cartii "Foc si Furie: In interiorul Casei Albe conduse de Donald Trump" ("Fire and Fury: Inside the Trump White House"), sustinea ca Donald Trump nu are credi ...citeste mai departe despre " Medicul de la Casa Alba i-a testat capacitatea mintala lui Trump si spune ca e apt 100%. Dar e aproape de limita de obezitate " pe Ziare.com