Melescanu explica odiseea ambasadei Romaniei in Israel: Presedintele e seful statului, nu al diplomatiei. Ce turneu pregateste pentru Viorica Dancila

Ministrul a vrut sa explice mai intai ce anume este documentul adoptat de Guvern ca secret si care a dinamitat dialogul dintre Viorica Dancila si Klaus Iohannis: nu e Memorandum, nici analiza, ci o propunere de analiza.Mai mult, Melescanu si-a asumat in mod direct acest "document", care nu are semnatura lui."Nu este un document secret, scrie pe el ca nu include informatii cu caracter public.Tot ce iese din MAE este asumat de mine, chiar daca nu l-am semnat, pentru ca eram in Libia, e asumat de mine si e o initiativa a MAE.Nu misca nicio frunza in MAE, fara ca eu sa stiu de acest lucru.Initiativa noastra a fost sa cerem un mandat pentru o evaluare", a afirmat Teodor Melescanu , in fata Comisiei de Politica externa din Senat.Intrebat, totusi, cum se face ca Liviu Dragnea a anuntat o decizie privind mutarea ambasadei la Ierusalim, ministrul de Externe a raspuns ca opinia liderului PSD este in regsitrul politic: "Domnul Dragnea este om politic si are dreptul sa isi exprime orice opinie".Teodor Melescanu a avut un raspuns si in privinta ignorarii consultarii lui Klaus Iohannis in aceasta chestiune."Presedintele este seful statului, iar seful diplomatiei este ministrul de Externe", a fost argumentul ministrului.Melescanu a precizat ca dupa aprobarea Memorandumului, a fost invitata si Administratia Prezidentiala la consultari, dar institutia a preferat sa amane.Diplomatul a tinut sa precizeze si ca una dintre regulile deprinse inca din "tineretea diplomatica" este aceea de a nu supara Israelul."De cand am fost tanar in diplomatie, am invatat doua lucruri: sunt doua comunitati cu care nu trebuie sa te pui rau: Vaticanul si comunitatea din Israel", a explicat Melescanu.Ministrul a mentionat ca intentia SUA de a-si reloca ambasada este una de care trebuie sa se tina cont, dar ca decizia finala ramane a Romaniei."Pe liniile de comunicare ale ambasadei SUA in Romania si in alte tari, in elementele de mesaj se prevede ca "noi incurajam alte state sa faca acest lucru, dar o decizie pentru alte tari e de resortul lor"", a afirmat oficialul.Pozitia Romaniei in c ...citeste mai departe despre " Melescanu explica odiseea ambasadei Romaniei in Israel: Presedintele e seful statului, nu al diplomatiei. Ce turneu pregateste pentru Viorica Dancila " pe Ziare.com