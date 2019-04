Mercenari Blackwater trimisi pentru a-l rasturna pe Maduro? Specialist: Ar duce la un razboi civil in Venezuela

Potrivit surselor citate, in ultimele cateva luni, Prince a cautat investitii si sprijin politic pentru o astfel de operatiune de la suporterii influentati de Trump si exilatii bogati din Venezuela.In intalnirile private din Statele Unite si Europa , Prince a schitat un plan de a trimite un numar de 5.000 de mercenari in numele liderului de opozitie din Venezuela, Juan Guaido, potrivit unor declaratii facute de doua surse care au informatii direct din staff-ul lui Prince, potrivit Reuters.O sursa a relatat ca Prince a organizat intalniri privind aceasta tema inca de la jumatatea lunii aprilie.Oficialii neaga in seriePurtatorul de cuvant al Consiliului National de Securitate de la Casa Alba, Garrett Marquis, a refuzat sa comenteze atunci cand a fost intrebat daca Prince si-a propus planul guvernului si daca a fost luat in considerare.O persoana familiarizata cu strategia administratiei a spus ca administratia de la Casa Alba nu va sustine un astfel de plan.Oficialii Opozitiei din Venezuela nu au discutat despre operatiunile de securitate cu Prince, a declarat purtatorul de cuvant al lui Guaido, Edward Rodriguez. Acesta nu a raspuns la intrebarile suplimentare puse de Reuters.Guvernul Maduro nu a raspuns la o cerere de comentarii."Un plan periculos"Experti americani si venezueleni in securitate au declarat pentru Reuters ca acest plan este unul periculos si ar putea duce la declansarea unui razboi civil.Unul dintre venezuelenii aflati in exil, apropiat de Opozitie, s-a declarat de acord cu acest plan si a spus ca privatii contractati ar putea fi folositori, in cazul in care guvernul lui Maduro se prabuseste. Mercenarii ar putea oferi securitate pentru noua administratie.Purtatorul de cuvant al lui Prince, Marc Cohen, a declarat in aceasta luna ca acesta "nu intentioneaza sa opereze sau sa implementeze o operatiune in Venezuela" si a refuzat sa raspunda la intrebari suplimentare.Prince ar fi interesatLital Leshem - directorul relatiilor cu investitorii de la firma de capital privata a lui Prince, Frontier Resource Group - a confirmat anterior in ...citeste mai departe despre " Mercenari Blackwater trimisi pentru a-l rasturna pe Maduro? Specialist: Ar duce la un razboi civil in Venezuela " pe Ziare.com