Angela Merkel, Emmanuel Macron, premierul belgian Charles Michel si cel al Luxemburgului, Xavier Bettel, si-au petrecut seara de miercuri - dupa un summit privind Brexit-ul la care a participat si premierul britanic Theresa May - intr-un bar din Bruxelles, unde au comandat bere si cartofi prajiti, potrivit Reuters.Surse au declarat ca Bettel a fost cel care i-a invitat pe ceilalti lideri europeni, pentru a marca realegerea sa ca premier, duminica trecuta.Cancelarul german si presedintele francez au vorbit si au dat mana cu turistii si localnicii aflati in pitoresca Grand Place din Bruxelles."A fost foarte dragut", a declarat Bettel despre iesirea de miercuri, joi, cand a sosit la cea de-a doua zi a summit-ului, adaugand: "Suntem si oameni".Un consilier al lui Macron a precizat ca iesirea nu fusese programata si ca seara a fost una "foarte relaxata".Un jurnalist croat care i-a surprins pe cei patru lideri in bar a scris ulterior pe platforma de micro-blogging Twitter ca niste turisti s-au oprit sa vorbeasca cu Merkel si au intrebat-o despre Brexit."Va rog, este o seara minunata", a raspuns aceasta. "Hai sa nu o stricam", a adaugat cancelarul.Citeste mai multe detalii despre negocierile pe Brexit aflate in impas:Partida finala in negocierile pe Brexit: Cine face primul pas inapoi?Probleme cruciale legate de Brexit au ramas nerezolvate dupa o importanta intalnire a negociatorilor ...citeste mai departe despre " Merkel a iesit intr-un bar cu Macron. Intrebata de Brexit, a replicat: "Hai sa nu ne stricam seara" " pe Ziare.com