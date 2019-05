Merkel afirma ca Europa trebuie sa fie unita in fata provocarilor impuse de China, Rusia si SUA

Intr-un interviu acordat Suddeutsche Zeitung distribuit si preluat de The Guardian, Merkel a afirmat ca Europa trebuie sa fie unita."Nu incape indoiala ca Europa trebuie sa se repozitioneze intr-o lume schimbata. Vechile certitudini de dupa razboi nu se mai aplica", a afirmat Merkel in biroul ei de la Berlin.Ea a adaugat: "Ei (China, Rusia si SUA) ne forteaza, in repetate randuri, sa gasim o pozitie comuna. Acest lucru este dificil de multe ori avand in vedere interesele noastre diferite. Insa facem acest lucru - ganditi-va, de exemplu, la politica noastra cu privire la conflictul din Ucraina"."Politicile noastre din Africa , de asemenea, au o strategie comuna, ceea ce nu ar fi fost de crezut acum cativa ani. Asa ca progresam pas cu pas. Totusi, puterea noastra politica nu este inca la acelasi nivel cu ea economica", sustine Merkel.De asemenea, Merkel considera ca Brexitul este cel mai important moment european din ultimii ani, insa acum mingea este in terenul britanicilor: "Pentru ca Marea Britanie sa paraseasca UE , trebuie sa existe o majoritate parlamentara in Londra in favoarea a ceva, nu doar impotriva".Cea mai mare ingrijorare a lui Merkel ramane criza de mediu, ea dorind sa gaseasca destule resurse economice pentru a gestiona acest moment dificil."Multi sunt ingrijorati de Europa, inclusiv eu. De aceea simt ca sunt responsabila sa ma alatur altora pentru a ma asigura ca Europa are un viitor", a afirmat Merkel.Ea a recunoscut pericolul populismului care este in crestere in Europa si a precizat ca blocul de centru-dreapta din care face parte nu va fi niciodata deschis pentru populisti de extrema-dreapta precum Matteo Salvini."Este o perioada in care trebuie sa muncim pentru principiile si valorile noastre fundamentale. Sefii de stat si de guvern vor decide cat de departe vor lasa populismul sa mearga sau daca suntem dispusi, intr-un final, sa preluam responsabilitatea", a afirmat Merkel.Ea a precizat ca Germania are ca scop sa devina o tara fara emisii de carbon pana in 2050 insa a avertizat ca pentru ca tarile europene sa ajunga la acest obiectiv este nevoie sa se redeschida o dezbatere cu privire la tehnologie de capturare si depozitare a carbonului. ...citeste mai departe despre " Merkel afirma ca Europa trebuie sa fie unita in fata provocarilor impuse de China, Rusia si SUA " pe Ziare.com