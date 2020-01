Drapelul Germaniei si al UE au stat alaturate la conferinta de presa comuna sustinuta la Kremlin de Angela Merkel si Vladimir Putin . Ceva mai la distanta era postat si steagul Federatiei Ruse. Este un detaliu marunt, dar semnificativ.Se va schimba ceva dupa discutiile purtate la Moscova? Va exista o apropiere in noul context international intre Rusia Germania si UE? Ar fi important, pe fundalul tensiunilor crescande din Orientul Mijlociu.Si in Rusia exista vorba: "spune-mi ce prieteni ai ca sa-ti spun cine esti". Este adevarat ca Angela Merkel si Vladimir Putin nu sunt prieteni, dar ei sunt, probabil, parteneri.Si in chestiuni economice si in chestiuni politice. In ciuda sanctiunilor instituite de UE impotriva Rusiei, in ciuda uciderii unui cetatean rus la Berlin, in ciuda anexarii Crimeii si a razboiului din Donbas. In ciuda tuturor divergentelor politice, cei doi lideri par sa fie astazi mai apropiati decat oricand. Aceasta fiindca Merkel are nevoie de Putin, Europa are nevoie de Rusia.Rusia a devenit o tara-cheieIndiferent ca le place unora sau nu, influenta Rusiei in Orientul Mijlociu este colosala. Mai ales din cauza vidului de putere pe care americanii l-au lasat in urma lor, Rusia a avansat la rangul de tara-cheie in intreaga regiune.In Libia, unde razboiul civil ameninta sa ia amploare in continuare si de unde se asteapta noi valuri de refugiati in directia Europei. Si in Siria, unde Putin face legea, din punct de vedere militar, alaturi de presedintele sirian Bashar el-Assad. Si in Iran , unde presedintele Rusiei s-a laudat ca este un aliat.Este nevoie de Putin pentru solutionarea tuturor acestor conflicte. Si el stie asta. Si considera cu siguranta important modul in care este perceput in arena internationala. El nu vrea sa fie acuzat de actiuni unilaterale.Nu vrea ca rusii sa fie perceputi in Siria ca factori de agravare a razboiului, ci ca mediatori ai pacii. In sfarsit, Putin vrea o relaxare a sanctiunilor occidentale.Cancelarul german - un aliat al Kremlinului?Dupa doua ore de discutii la Moscova se naste intrebarea daca Germania este gata sa participe la cooperari care ar putea-o indeparta de SUA. De cand la Casa Alba se afla Donald Trump , Merkel si Putin au un adversar comun la Washington, in materie de politic ...citeste mai departe despre " Merkel are nevoie de Putin, Europa are nevoie de Rusia " pe Ziare.com