Merkel cere ca SUA sa faca o exceptie pentru UE in privinta taxelor la importurile de otel si aluminiu

"Cea mai buna optiune ar fi ca UE sa fie exceptata", le-a spus ea oamenilor de afaceri adunati la Munchen.Merkel a avertizat ca nimeni nu ar putea castiga "o cursa pana la capat" si a spus ca tarifele risca sa "afecteze pe toata lumea".Presedintele american Donald Trump a spus ca SUA este victima "unei piete de schimb nedrepte" si ca tarifele vor ajuta industria.Taxele pe importuri, 25% pentru otel si 10% pentru aluminiu, vor intra in vigoare in 15 zile, dar Canada si Mexicul vor fi exceptate cat timp negocierile pentru Acordul de Schimb Liber Nord-American (NAFTA) continua.Care a fost reactia internationala?Asociatiile de otel si aluminiu din China au cerut razbunare si au facut apel catre guvern sa ia masuri privind importurile americane de carbune, produse agrare si electronice. Japonia a spus ca taxele pe importuri vor avea "un impact major" asupra relatiilor bilaterale, in timp ce Coreea de Sud a amenintat ca va discuta problema cu Organizatia Mondiala a Schimburilor.Ministrul Economiei din Mexic , Ildenfonso Guajardo, a spus ca tarifele nu pot fi legate de discutiile despre NAFTA.Uniunea Europeana doreste discutii pe acest subiect si a criticat tarifele. Jyrki Katainen, membru in Comisia Europeana, a cerut sa fie facuta o exceptie pentru UE si a insistat ca companiile europene nu sunt "o sursa de schimb nedrept".Prim-ministrul Olandei, Mark Rutte, a spus ca decizia lui Trump este "foarte dezamagitoare". El a avertizat ca Olanda este pregatita pentru "contra-masuri".Prim-ministrul australian, Malcolm Turnbull, a spus ca SUA nu ar trebui sa se planga de relatia bilaterala privind schimburile si ca guvernul sau va incerca "necontenit" sa fie exceptat de la aceste tarife.Citeste si:UE ameninta cu o reactie ferma, dupa ce Trump a anuntat ca majoreaza substantial tarifele la importurile de otel si aluminiuMoody's: Planul lui Trump de a impune taxe pe importurile de otel si aluminiu va afecta 6,5 milione de angajati americaniTaxele vamale simetrice cu care se ameninta reciproc Trump si UE ar putea fi ilegale ...citeste mai departe despre " Merkel cere ca SUA sa faca o exceptie pentru UE in privinta taxelor la importurile de otel si aluminiu " pe Ziare.com