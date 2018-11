''Cred ca s-a realizat o opera de arta diplomatica'', a declarat Merkel, referindu-se la acord, care stipuleaza ca cele 27 de state membre care raman in UE si Marea Britanie vor avea ''o relatie foarte stransa'', informeaza dpa.Cancelarul german a recunoscut ca simte ''o oarecare usurare'' dupa ajungerea la un acord.Ea a refuzat sa comenteze daca UE va relua negocierile cu Marea Britanie in cazul in care acordul nu va fi ratificat de parlamentul britanic.Liderii celor 27 de state membre ale Uniunii Europene au aprobat duminica acordul privind iesirea Marii Britanii din blocul comunitar, precum si declaratia care schiteaza relatia post-Brexit cu Londra.Iata aici mai multe detalii - Liderii europeni au aprobat acordul privind iesirea Marii Britanii din UECiteste si:Unicul acord posibil: Cei din Marea Britanie sa fie constienti ca rezultatul de acum este cel finalIohannis sustine ca acordul Brexit este bun pentru Romania : Drepturile romanilor sunt perfect protejate ...citeste mai departe despre " Merkel, despre acordul privind Brexit: Este o opera de arta diplomatica " pe Ziare.com