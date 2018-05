"Timpul in care se putea conta pur si simplu pe SUA pentru a ne proteja s-a incheiat", a declarat Angela Merkel in cadrul unei ceremonii in prezenta presedintelui francez Emmanuel Macron."Europa trebuie sa-si ia destinul in propriile maini, este provocarea noastra pentru viitor", a adaugat ea in cadrul unei ceremonii la Aachen (Renania de Nord-Westfalia, la granita cu Belgia si Olanda ), cu ocazia acordarii unui premiu european presedintelui francez Emmanuel Macron.Sefului statului francez i-a fost acordat premiul Carol cel Mare (Karlspreis) al orasului Aachen pentru "viziunea sa asupra unei noi Europe si pentru relansarea proiectului european".Dupa tirurile iraniene asupra partii Platoului Golan ocupata de Israel , la care a urmat imediat o reactie israeliana, cancelarul german a apreciat ca este de acum o chestiune de "razboi si pace" in Orientul Mijlociu. "Escaladarea din ultimele ore ne arata ca, fara indoiala, este o problema de razboi si de pace" in Orientul Mijlociu, a afirmat ea.Situatia este "extrem de complicata", a adaugat cancelarul german, care a chemat toate partile la "retinere".Intr-un comunicat comun, cancelarul Angela Merkel si presedintele Emmanuel Macron au lansat un apel la "ponderare" si "detensionare in regiune".In urma cu doua saptamani, in cadrul unei vizite oficiale la Washington, Merkel a exprimat intentia consolidarii capacitatilor militare ale Uniunii Europene, pentru a reduce dependenta de Statele Unite in materie de securitate.Citeste si Trump ii spune lui Merkel ca apararea NATO e pe bani: Celelalte tari ar trebui sa plateasca mai mult ...citeste mai departe despre " Merkel: Europa nu mai poate conta pe SUA pentru a o proteja. Trebuie sa-si ia destinul in mainile proprii " pe Ziare.com