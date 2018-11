"Ar trebui sa lucram pentru infiintarea unei armate europene reale", a declarat Merkel in cadrul unui discurs tinut in Parlamentul European, relateaza Reuters.Presedintele francez Emmanuel Macron a propus saptamana trecuta infiintarea unei armate proprii a Uniunii Europene, pentru a reduce dependenta de Washington in materie de aparare, denuntand aparitia unor "puteri autoritariste" si evocand necesitatea apararii Europei de Rusia China si chiar Statele Unite."Nu vom putea apara europenii daca nu decidem sa avem o adevarata armata europeana. In fata Rusiei, care este la frontierele noastre si care arata ca poate fi amenintatoare, trebuie sa avem o Europa care sa se poata apara mai mult de una singura, fara a depinde doar de Statele Unite, si care sa fie mai suverana", a declarat Emmanuel Macron intr-un interviu acordat postului Europe 1.Presedintele american Donald Trump a criticat, vineri, planul omologului sau francez, catalogand ideea drept "foarte jignitoare"."Foarte jignitor, poate ca Europa ar trebui mai intai sa isi plateasca partea in cadrul NATO ", a transmis Donald Trump printr-un mesaj postat pe Twitter Citeste si analiza DW pe acest subiect - Macron si mama gafelor istorice. De la Bucuresti nu ii pasa nimanui? ...citeste mai departe despre " Merkel face apel la infiintarea unei armate UE, in ciuda revoltei lui Trump " pe Ziare.com