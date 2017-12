Un acord intre Uniunea Crestin-Democrata (CDU) si Partidul Social-Democrat din Germania (SPD) reprezinta cea mai buna sansa pentru cancelarul Angela Merkel , aflata in cautarea celui de-al patrulea mandat. Insa posibilii parteneri de coalitie doresc anumite concesii prealabile."Constitutia Germaniei nu favorizeaza un guvern minoritar, dar acesta ramane o optiune. O alianta stabila intre CDU si SPD ar fi preferabila. Ar putea functiona oricare dintre variante", a spus Wolfgang Schaeuble, presedintele Bundestagului (camera inferioara a Parlamentului), intr-un interviu pentru publicatia Tagesspiegel.Schaeuble considera ca discutiile privind o coalitie ar trebui finalizate "cat mai repede", mentionand ca Bundestagul nu este pe deplin capabil sa actioneze pana la constituirea unui nou Guvern.Intre timp, liderul Uniunii Crestin-Sociale din Bavaria (CSU), Horst Seehofer, a anuntat ca o "noua mare coalitie" va fi formata pana la 1 aprilie, adaugand ca prefera organizarea de noi alegeri in detrimentul unui guvern minoritar. CSU este o formatiune afiliata conservatorilor CDU.Discutile cu privire la formarea unei noi coalitii intre Uniunea Crestin-Democrata (CDU) si Partidul Social-Democrat din Germania (SPD) vor incepe in mod oficial la 7 ianuarie. In cazul unui esec, ar putea fi organizate noi alegeri in 2018. ...citeste mai departe despre " Merkel ia in calcul formarea unui guvern minoritar in Germania, daca nu se poate intelege cu social-democratii " pe Ziare.com