Merkel l-a dat afara pe seful spionajului german

"Functia de presedinte al Biroului pentru protectia Constitutiei va fi reatribuita. Dl. Maassen va fi pe viitor secretar de stat in Ministerul de Interne", precizeaza comunicatul emis dupa o reuniune a cancelarului Angela Merkel cu principalii sai parteneri de coalitie, Uniunea Crestin-Sociala bavareza (CSU) si Partidul Social Democrat (SPD), transmite AFP.Dupa mai multe zile de controverse in interiorul coalitiei, Angela Merkel a decis marti demiterea din functie a sefului serviciului de informatii interne.Maassen a fost sustinut pana la sfarsit de ministrul de Interne, Horst Seehofer, aflat el insusi in divergente cu politica Angelei Merkel in materie de migratie, si care a salutat "competentele" sefului BfV.Hans-Georg Maassen, in varsta de 55 de ani, s-a aflat in centrul unor controverse incepand din 7 septembrie, dupa ce a dezmintit existenta unor "vanatori colective" de straini, denuntate de cancelar dupa manifestatiile impotriva migrantilor, desfasurate la apelul extremistilor de dreapta la Chemnitz.Seful BfV daduse atunci asigurari ca o inregistrare video difuzata pe retelele sociale pe acest subiect era falsa, desi aceasta era reala.La modul general, Maassen este criticat pentru legaturi presupuse a fi prea apropiate cu partidul de extrema dreapta Alternativa pentru Germania (AfD).Presa il acuza ca a transmis acestei formatiuni informatii confidentiale, ceea ce Maassen a dezmintit in mod oficial.El a fost insa si obiectul unor critici virulente din partea social-democratilor. "Dna Merkel trebuie in prezent sa clarifice situatia guvernului. Dl. Maassen trebuie sa plece si va spun ca va pleca", a declarat la sfarsitul saptamanii trecute sefa SPD, Andrea Nahles, care a participat la reuniunea de marti.Un recent sondaj realizat de Civey a aratat ca 58% dintre germani nu au incredere in serviciile de informatii pentru a asigura securitatea tarii.Dincolo de problema relatiei cu extremistii de dreapta, serviciile sunt puse sub semnul intrebarii din cauza mai multor rateuri in supravegherea jihadistilor.In schimb, AfD considera ca Maassen este tinta "marilor partide" doar pentru ca a criticat politica Guvernului cu p ...citeste mai departe despre " Merkel l-a dat afara pe seful spionajului german " pe Ziare.com