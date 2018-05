Merkel l-a vizitat pe Putin la resedinta sa de vara, pentru a discuta despre cum ajunge gazul rusesc in Germania

Presedintele Rusiei a promis sa continue tranzitul de gaze rusesti via Ucraina cu conditia ca acesta sa fie profitabil dupa lansarea gazoductului subacvatic Nord Stream 2 intre Rusia si Germania prin Marea Baltica, proiect criticat de Kiev si de unele tari europene, informeaza France Presse."Dupa lansarea Nord Stream 2, nu se prevede oprirea tranzitului de gaze prin Ucraina. Livrarile vor continua daca se vor dovedi intemeiate si oportune pentru actorii economici", a declarat Putin in cadrul unei conferinte de presa comune cu cancelarul german, care a cerut, la randul sau, "garantii" in acest sens pentru Kiev."Am vazut intotdeauna acest proiect ca fiind exclusiv economic si l-am tinut departe de orice proces politic", a spus el.Nord Stream 2 este destinat sa dubleze pana la sfarsitul anului 2019 capacitatile Nord Stream 1 si sa permita ca o cantitate mai mare de gaze rusesti sa ajunga direct in Germania, ocolind Ucraina.Mai multe tari, cu Polonia in frunte, se opun acestui proiect ce ar diminua tranzitul de gaze rusesti prin Ucraina, denuntand semnificatia sa politica."Rolul Ucrainei ca tara de tranzit trebuie mentinut si Germania este gata sa joace un rol in acest sens", a declarat Merkel, potrivit afirmatiilor sale traduse in limba rusa."De asemenea, vedem Nord Stream 2 ca pe un proiect economic, dar exista si alte componente si de aceea trebuie sa ne gandim la garantii pentru Ucraina", a adaugat ea.Secretarul de stat adjunct al Departamentului de Stat, Sandra Oudkirk, care se ocupa de problemele energetice, a criticat proiectul Nord Stream 2, apreciind proiectul drept o "idee proasta"."Ne-am bucura daca proiectul nu ar vedea lumina zilei", a spus ea cotidianului german Suddeutsche Zeitung, amintind ca sanctiunile votate impotriva Rusiei in august de Congresul american permit Washingtonului sa sanctioneze in orice moment intreprinderi, inclusiv europene, care sunt implicate in proiecte gaziere cu Rusia."Nu se poate avea incredere in garantiile Rusiei", a spus oficialul american, referindu-se la asigurarile Rusiei cu privire la continuarea tranzitului de gaze prin Ucraina, conform AFP.Putin a primit-o pe Angela Merkel la resedinta sa de vara din Soci (sudul Rusiei), discutiile axandu-se, intre altele ...citeste mai departe despre " Merkel l-a vizitat pe Putin la resedinta sa de vara, pentru a discuta despre cum ajunge gazul rusesc in Germania " pe Ziare.com