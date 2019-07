"Il felicit pe Boris Johnson si astept cu nerabdare o buna colaborare. Cele doua tari ale noastre trebuie sa continue sa fie unite printr-o prietenie stransa", a subliniat sefa guvernului german intr-un mesaj pe Twitter postat de catre purtatoarea sa de cuvant Ulrike Demmer.In una din primele declaratii facute dupa alegerea sa, Boris Johnson a promis, asa cum a facut si in timpul campaniei sale, ca Brexitul va avea loc la 31 octombrie, o noua data prevazuta dupa ce Regatul Unit a esuat in ratificarea acordului de retragere negociat cu UE inainte de sfarsitul lunii martie.Boris Johnson, fost ministru de externe, care a concurat cu actualul sef al diplomatiei britanice Jeremy Hunt la sefia Partidului Conservator si implicit la functia de prim-ministru, a obtinut 66% din voturile celor aproximativ 159.000 membri ai Partidului Conservator care s-au exprimat.Potrivit AFP, cancelarul german se afla in prezent in vacanta. ...citeste mai departe despre " Merkel, primul mesaj pentru noul premier al Marii Britanii " pe Ziare.com