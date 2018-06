Merkel propune inasprirea controlului migrantilor in Germania, inainte de o reuniune cruciala pentru guvernul sau

Conducatoarea conservatoare - foarte slabita de o fronda a aliatului sau bavarez de dreapta - doreste ca migrantii care sosesc in Germania si s-au inregistrat in alte state membre UE sa fie plasati in centre de primire speciale si in conditii foarte restrictive, potrivit unui text de opt pagini transmis Partidului Social-Democrat (SPD) si Uniunii Social-Crestine (CSU), dupa care AFP scrie ca a obtinut o copie."In aceste centre de primire speciale, va exista o obligatie de rezidenta (...) prevazand, daca este necesar, sanctiuni", se arata in document. Scopul pare sa fie o pronuntare cat mai rapida asupra dosarelor.Gestionarea acestor nou-sositi nu va fi incredintata, in niciun caz, comunitatilor, asa cum s-a intamplat la sosirea a peste un milion de solicitanti de azil in 2015 si 2016.Angela Merkel insista asupra faptului ca "noi vrem sa continuam sa reducem numarul migrantilor care sosesc in Germania", in pofida faptului ca numarul lor a scazut cu 20% in primele cinci luni ale lui 2018, in comparatie cu aceeasi perioada a anului trecut.Aceasta propunere cu privire la centre de primire speciale pare o mana intinsa conservatorilor bavarezi, mai ales ministrului sau de Interne Horst Seehofer, care i-a dat un ultimatum sa gaseasca o solutie europeana la fluxul migratiei, altfel va ordona expulzarea migrantilor inregistrati in alte tari europene.Citeste si:Zile decisive pentru Merkel, Europa si romaniAustria preia presedintia semestriala a UE: Migratia fara concesii, tema principala a tanarului cancelar Sebastian KurzAngela Merkel a refuzat mereu orice masura unilaterala si a negociat dur, la Bruxelles, progrese la nivel european in vederea reducerii presiunii migratiei si opririi turbulentului sau aliat.Ea a dat asigurari ca a obtinut unda verde a 14 state membre UE in vederea trimiterii migrantilor inregistrati in aceste tari, potrivit unor surse din cadrul coalitiei.Vineri, Guvernul sau a anuntat ca Spania si Grecia si-au dat acordul in vederea primirii migrantilor care sosesc in Germania dar care sunt inregistrati in aceste state, in baze de date europene.Intre aceste 14 state se afla, in afara Franta , opozanti aprigi ai generoasei politici ...citeste mai departe despre " Merkel propune inasprirea controlului migrantilor in Germania, inainte de o reuniune cruciala pentru guvernul sau " pe Ziare.com