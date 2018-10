Cancelarul le-a spus liderilor crestin-democratilor (CDU) ca nu va solicita realegerea ca presedinte de partid la congresul de la inceputul lunii decembrie, a declarat o sursa de partid citata de Reuters.Alegerile interne pentru un nou lider vor avea loc pe data de 8 decembrie.Pasul facut de cancelar este neasteptat, avand in vedere ca Merkel a declarat in mai multe randuri ca "pozitia de cancelar si de lider de partid sunt absolut legate". Merkel este presedinte al CDU din 2000, asa ca renuntarea la rolul sau va incepe o cursa in cadrul partidului pentru ca succesorul sau va fi si viitorul cancelar al Germaniei.Decizia vine dupa un declin istoric pentru CDU la alegerile de duminica, din landul Hessa. CDU s-a clasat pe primul loc, obtinand intre 27% si 29% din voturi, mai putin cu peste 10% fata de scrutinul precedent din 2013.Vezi si:Pierderi grele pentru Merkel si aliatii sai la alegerile de duminica. Extrema dreapta ia avant in GermaniaSocial-democratii germani ameninta ca o vor parasi pe Merkel, dupa dezastrul de la ultimele alegeriRenuntarea la sefia CDU ar permite viitorului presedinte de partid sa isi construiasca o imagine inainte de urmatoarele alegeri din Germania , din 2021. Favoritul succesor al lui Merkel ar fi secretarul general al partidului, Annegret Kramp-Karrenbauer.Slabiciunea lui Merkel "de acasa" ar putea sa ii limiteze capacitatea de lider in UE in contextul in care blocul comunitar se confrunta cu Brexit, o criza bugetara in Italia si perspectiva ca partidele populiste sa castige teren la alegerile pentru Parlamentul European din luna mai 2019.Moneda euro a scazut la scurt timp dupa aparitia vestii, transmite Bloomberg. ...citeste mai departe despre " Merkel renunta la sefia partidului sau: Incepe cursa pentru viitorul cancelar al Germaniei " pe Ziare.com