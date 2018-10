Merkel respinge ideea ca si-ar pierde influenta in lume. Cine vrea sa ii ia locul

"Cred ca aceasta nu va schimba influenta in negocierile internationale. Dimpotriva, am chiar mai mult timp sa ma concentrez asupra sarcinilor de sef al Guvernului", a declarat cancelarul german intr-o conferinta de presa comuna, marti, la Berlin cu presedintele egiptean Abdel Fattah al-Sissi, relateaza France Presse.Aflata la putere de 13 ani, Angela Merkel a fost constransa luni sa anunte retragerea sa politica dupa o noua infrangere electorala a partidului sau, de data aceasta la scrutinul regional din landul Hessa.Chiar daca s-a clasat pe primul loc, cu 27% din sufragii, CDU a inregistrat o scadere cu 10% fata de alegerile anterioare, ceea ce vine sa confirme popularitatea in scadere a cancelarului pe plan national, in special din cauza politicii sale in domeniul migratiei.Merkel a anuntat ca actualul sau mandat de cancelar se incheie in 2021 si ca acesta va fi ultimul, iar in decembrie nu va mai candida la functia de presedintele al Uniunii Crestin-Democrate (CDU), in conditiile in care a considerat pana acum ca cele doua functii sunt legate.Cum va arata Europa fara Merkel?In pofida asigurarilor sale, temerile ca influenta sa ar putea sa slabeasca atat pe plan intern, cat si international sunt reale, potrivit AFP."Rolul de lider al Angelei Merkel in Uniunea Europeana ar putea de acum apartine trecutului", considera Luder Gerken, analist la Centrul de Politica Europeana (CEP), un institut german.In consecinta, multi se indoiesc de capacitatea sefei guvernului german, care detine recordul la longevitate la putere in Europa Occidentala, sa se mentina inca trei ani in functie pana la sfarsitul mandatului."Domnia doamnei Merkel se incheie", a titrat marti Bild, cel mai citit cotidian din Germania. "Era Angelei Merkel se apropie de final", sustine la randul sau publicatia Suddeutsche Zeitung.Chiar si presedintele Camerei Deputatilor, Wolfgang Schauble, ministru de Finante, si-a exprimat indoiala."Legislatura actuala trebuie sa dureze inca trei ani. Vom vedea daca acesta va fi intr-adevar cazul", a declarat el pentru Deutsche Welle.Potrivit fostului ministru de Externe Sigmar Gabriel, guvernul actual fragil de coalitie intre conservatori si social-democrati si cancelarul risca sa cada in primavar ...citeste mai departe despre " Merkel respinge ideea ca si-ar pierde influenta in lume. Cine vrea sa ii ia locul " pe Ziare.com