Acum, cei 460.000 de membri ai SPD sunt chemati sa se exprime printr-un referendum asupra acestui acord, informeaza Financial Times.Desfasurarea acestui scrutin intern in partid va dura, iar daca majoritatea aproba acordul, Merkel ar putea sa isi inceapa cel de-al patrulea mandat de cancelar pana la Paste.Potrivit presei germane, acest acord prevede ca social-democratii sa obtina ministerele-cheie ale Finantelor - ceea ce marcheaza o ruptura fata de mostenirea conservatorului foarte ortodox Wolfgang Schauble, titularul postului pana la sfarsitul lui 2017 - si Afacerilor Externe. SPD va putea sa conteze, de asemenea, pe portofoliul Afacerilor Sociale.Duminica trecuta, Merkel anunta ca spera sa poata anunta pana marti formarea Guvernului impreuna cu social-democratii, insa ultimele discutii asupra reformei sanatatii, a contractelor de munca pe perioada determinta si impartirea ministerelor s-au intins pana miercuri dimineata.Negocierile dintre conservatorii lui Angela Merkel si social-democratii lui Martin Schulz care au inceput in luna ianuarie a acestui an, iar cele doua tabere au avut ca obiectiv realizarea unui compromis in privinta piatei muncii si a reformei sanatatii.Amintim ca alegerile parlamentare din Germania au avut loc in 24 septembrie, iar ulterior Merkel a negociat cu mai multe partide mici, insa nu a reusit sa ajunga la un acord pentru formarea unei coalitii si, de aceea, s-a vazut nevoita sa recurga la discutii cu rivalii social-democrati condusi de Martin Schulz.Citeste si:"Marea coalitie" de la Berlin este aproape gata. Merkel si Schulz sunt optimistiSocial-democratii germani au votat in favoarea negocierilor cu Merkel pentru formarea unui nou guvernC.S.R. ...citeste mai departe despre " Merkel s-a inteles cu socialistii lui Schulz, dar face concesii majore, iar noul Guvern va fi gata abia la Paste " pe Ziare.com