Merkel se distanteaza de Macron in privinta Europei: Punctele de divergenta

Cancelarul german si-a exprimat in mod public, luni, sustinerea fata de propuneri ale partidului sau conservator cu privire la Europa , care se delimiteaza de cele ale presedintelui francez si promoveaza un mandat european unic la Consiliul de Securitate al ONU , relateaza AFP."Cred ca este vorba despre un concept foarte bun in viitor", a declarat cancelarul german la Berlin despre planuri cu privire la Uniunea Europeana ( UE ) publicate in acest weekend de cea care a inlocuit-o, in decembrie, la conducerea partidului democrat-crestin german CDU, Annegret Kramp-Karrenbauer - supranumita AKK - si care este favorita in a-i succeda la putere mai tarziu, in 2021.Intre aceste propuneri - care se vor un raspuns ideilor cu privire la Europa prezentate recent de catre Emmanuel Macron - se afla crearea unui singur mandat european in Consiliul de Securitate al ONU.Merkel a subliniat ca acest mandat are vocatia "sa reuneasca vocile europenilor in Consiliul de Securitate al ONU" si, astfel, sa conduca la disparitia mandatului pe care-l detine Franta singura de la sfarsitul celui de-Al Doilea Razboi Mondial.Aceasta perspectiva risca sa fie dificil de acceptat la Paris."Faptul ca Franta este sceptica pe tema unui mandat european la ONU este cunoscut", s-a limitat sa spuna Merkel, intrebata in acest sens intr-o conferinta de presa comuna cu omologul sau leton.Promovand o asemenea evolutie, Merkel si CDU se raliaza unei idei deja aparate de catre partenerul sau minoritar de coalitie, Partidul Social Democrat (SPD). Germania raspunde scrisorii lui Macron, dar nu-i impartaseste total viziunea privind renasterea EuropeiParlamentul de la StrasbourgAcest subiect nu este singurul cu un potential conflictual cu Franta in programul european al conservatorilor germani.Ei cer, de asemenea, o desfiintare a Parlamentului European (PE) de la Strasbourg, aparat de Franta, care risca sa se trezeasca astfel foarte izolata in acest subiect."Noi trebuie sa luam de asemenea decizii prea mult timp amanate si sa abolim anacromismele. Asta este valabil in regruparea Parlamentului European (PE) la sediul sau de la Bruxelles", a subliniat "AKK".Proiectul sau se opune, in plus, unui salariu minim european, ...citeste mai departe despre " Merkel se distanteaza de Macron in privinta Europei: Punctele de divergenta " pe Ziare.com