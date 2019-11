Anuntul vine dupa o convorbire telefonica avuta de cei doi lideri. Presedintia rusa nu a oferit deocamdata mai multe detalii despre discutia dintre Merkel si Putin asupra viitorului regiunii Donbas. Insa o intelegere cu privire la statutul acesteia ar putea fi un pas inainte pentru stabilirea unui nou summit cvadripartit in formatul Normandia ( Franta Germania , Ucraina si Rusia ) care sa puna capat celor cinci ani de conflict armat in estul separatist al Ucrainei.Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luna trecuta ca Kievul este de acord cu acordarea unui statut special pentru Donbas si cu desfasurarea de alegeri in aceasta regiune, declaratie urmata de manifestatii impotriva sa cu acuzatii ca cedeaza presiunii Moscovei. Zelenski a nuantat apoi, afirmand ca alegerile nu se pot desfasura sub amenintarea armelor si ca trebuie sa se desfasoare conform legislatiei ucrainene.Kremlinul a mai transmis luni ca Merkel si Putin au discutat despre pregatirea unui summit in formatul Normandia, fara sa mentioneze daca a fost propusa o data.La randul sau, un purtator de cuvant al guvernului de la Berlin a declarat ca pregatirea unui asemenea summit a fost in centrul convorbirii Merkel-Putin, cei doi mai discutand de asemenea despre tranzitul gazelor prin Ucraina si despre situatia din Libia si Siria. ...citeste mai departe despre " Merkel si Putin au convenit ca estul separatist al Ucrainei trebuie sa primeasca un statut special " pe Ziare.com