Ministrul german de Interne Horst Seehofer vrea ca Berlinul sa expulzeze azilanti in state membre UE in care acestia au intrat pe teritoriul Uniunii, insa cancelarul a insistat asupra unor solutii la nivel european.Seehofer este presedintele Uniunii Crestin Sociale (CSU), o veche aliata de dreapta a Uniunii Crestin Democrate (CDU) a lui Merkel, si partenera in coalitia aflata la guvernare alaturi de Partidul Social-Democrat (SPD).Propunerea sa cu privire la infiintarea unor "centre-ancora" in vederea trierii migrantilor la frontiera Germaniei si acceptarea, pe de alta parte, de catre alte state membre UE de a primi inapoi persoane care au cerut azil in aceste tari "are acelasi efect" cu ceea ce vrea CSU, a apreciat Merkel duminica, la ZDF.Cele doua partide se intrunesc - separat - duminica seara, pentru a decide ce este de facut in aceasta criza guvernamentala. ...citeste mai departe despre " Merkel spera ca acordurile europene cu privire la migranti sa rezolve criza guvernamentala din Germania " pe Ziare.com