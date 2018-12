Mesajul lui Merkel de Anul Nou: Germania sa-si asume mai multa responsabilitate in lume, e in interesul nostru

In alocutiunea sa traditionala de Anul Nou, Merkel a mentionat faptul ca vechile certitudini din jurul cooperarii internationale sunt puse la incercare si ca este de datoria Germaniei sa "se mentina, sa argumenteze si sa lupte pentru propriile convingeri".Niciuna dintre provocarile globale, cum ar fi schimbarile climatice, miscarile migratorii sau lupta impotriva terorismului, nu va putea fi rezolvata de o singura tara, a avertizat cancelarul german."Pentru binele nostru, dorim sa raspundem la toate aceste provocari si putem face aceasta cu atat mai bine luand in considerare interesele altora", a spus cancelarul german in discursul sau care va fi difuzat in intregime la ora locala 18.00."Este lectia a doua razboaie mondiale din secolul trecut", a subliniat Angela Merkel, avertizand totusi ca "certitudinile cooperarii internationale sunt puse la incercare"."In interesul nostru, trebuie sa ne asumam mai multa responsabilitate", a continuat Angela Merkel.Potrivit cancelarului, Germania , care va detine in 2019 si 2020 unul dintre locurile de membru nepermanent al Consiliului de Securitate al ONU , va promova "solutiile globale".Merkel s-a angajat, de asemenea, sa creasca ajutoarele umanitare si de dezvoltare precum si bugetul pentru aparare.Desi nu l-a citat in mod special pe presedintele american in acest discurs, afirmatiile sale se disting din nou de criticile lui Donald Trump impotriva multilateralismului.Cu ocazia Adunarii Generale a ONU in septembrie, presedintele american a respins "ideologia globalizarii", preferand "doctrina patriotismului".Cateva zile mai tarziu, cancelarul german a reactionat, avertizand impotriva tentatiei de a "distruge" multilateralismul, si in special ONU."Dar a distruge ceva fara sa fi dezvoltat ceva nou este extrem de periculos si poate distruge ordinea actuala care garanteaza pacea mai repede decat credem noi", a avertizat Angela Merkel in cadrul unui miting electoral pentru alegerile legislative regionale din Bavaria.Iata si ce i-a transmis presedintele rus Vladimir Putin omologului sau american Donald Trump, in mesajul de Anul Nou ...citeste mai departe despre " Mesajul lui Merkel de Anul Nou: Germania sa-si asume mai multa responsabilitate in lume, e in interesul nostru " pe Ziare.com