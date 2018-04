"Cred ca ne vom intalni intr-un viitor previzibil", a spus Merkel. Cu toate ca nu a fost stabilita o data pentru intalnire, "cred ca numeroasele probleme pe care le avem, de la Ucraina, inclusiv gazul, si pana la marea, marea problema privind Siria, necesita ca noi sa avem un schimb direct de opinii intr-un viitor previzibil", a declarat cancelarul german, conform DPA.Merkel a precizat ca a discutat marti la telefon cu Putin despre conflictul din Siria si despre conducta de gaz Nord Stream 2, care face legatura direct intre Rusia si Germania pe sub Marea Baltica.Potrivit unor declaratii facute in urma cu o saptamana de Angela Merkel, conducta de gaz natural, care are drept scop dublarea volumului de gaz actual care este transportat prin conducta existenta, nu ar putea avansa daca Ucraina, pe teritoriul careia Rusia livreaza de asemenea gaz catre Europa de Vest, va avea de suferit.Dupa intalnirea cu presedintele ucrainean, Petro Porosenko, dna Merkel a cautat sa atenueze temerile Ucrainei referitoare la conducta de gaz Nord Stream 2. "Este imposibil ca Ucraina sa nu mai aiba un rol in transportul de gaz natural din cauza Nord Stream 2", declara ea.In comentariile facute in cotidianul german Handelsblatt inainte de vizita sa la Berlin, presedintele Porosenko a descris conducta de gaz drept "un proiect politic" finantat de Rusia.Citeste si:Rusia a propus o rezolutie in care a cerut condamnarea atacului din Siria. Consiliul de Securitate al ONU a respins-oRusia ameninta ca ar putea inarma Siria cu rachete antiaeriene performanteRusia avertizeaza ca atacurile din Siria vor avea consecinte. Insultarea presedintelui Rusiei este inacceptabila ...citeste mai departe despre " Merkel vrea sa se intalneasca cu Vladimir Putin in curand " pe Ziare.com