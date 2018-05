Mesagerul lui Mike Pompeo, la Bucuresti: Vom fi foarte atenti la orice tentativa de a pune in pericol realizarile de pana acum

Vizita in Romania a doamnei Elisabeth Millard, asistentul-adjunct al domnului Wess Mitchell, seful Biroului Secretariatului de Stat pentru Afaceri in zona Europa si Eurasia, a reprezentat un semnal destul de puternic ca SUA refac legaturile diplomatice cu Uniunea Europeana, zdruncinate de denuntarea de catre Casa Alba a tratatului nuclear cu Iranul, dar si ca nu si-a pierdut interesul fata de flancul estic al NATO , in ciuda contextului politic tensionat din SUA si a framantarilor din cadrul Departamentului de Stat american."Trebuie sa spun ca noi ne uitam la Romania ca la o tara care are rezultate pozitive in ce priveste lupta impotriva coruptiei, dar si in ce priveste independenta magistratilor. S-au facut multi pasi inainte, astfel incat sa putem spune ca Romania ar putea deveni un model pentru celelalte tari, de aceea, suntem foarte atenti la orice incercare care ar putea pune in pericol aceste rezultate pozitive. Acesta e modul in care ne raportam la acest subiect.Mesajul meu este ca vom continua sa lucram impreuna si vom fi foarte atenti la orice tentativa de a pune in pericol realizarile de pana acum", a precizat doamna Millard, raspunzand la intrebarile jurnalistilor cu referire la reactia diplomatiei americane la incercarile repetate ale coalitiei PSD-ALDE de a modifica Legile Justitiei.Acest raspuns vine la jumatate de an de cand Rex Tillerson, fostul sef al Departamentului de Stat al SUA, a aterizat la Bucuresti, cerand explicatii despre o actiune politica a majoritatii parlamentare PSD-ALDE care a incercat sa blocheze legea de validare a contractului achizitiei sistemului de rachete Patriot.De atunci, in ciuda presiunii politice a PSD puse pe sistemul de justitie, singurele semnalele transmise de diplomatia americana au venit din partea ambasadorului Hans Klemm.Dar situatia s-a schimbat, iar incercarea lui Liviu Dragnea de a arunca Romania in mijlocul disputelor din Orientul Apropiat ar putea fi unul dintre motivele acestei vizite la Bucuresti.Prietenia si dialogul, instrumentele cu care SUA incearca sa consolideze democratia din Romania ca s-o fereasca de amenintarea RusieiDoamna Millard e un diplomat de cariera cu 25 de ani vechime si a venit in Roma ...citeste mai departe despre " Mesagerul lui Mike Pompeo, la Bucuresti: Vom fi foarte atenti la orice tentativa de a pune in pericol realizarile de pana acum " pe Ziare.com