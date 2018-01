"Vom avea un an grozav", a spus Trump, insotit de sotia sa, Melania, si de fiul Barron, la sosirea la petrecerea de la Mar-a-Lago, Florida, relateaza CBS News.Liderul de la Casa Alba a prezis un an bun pentru bursa de valori si a mentionat ca vor continua sa vina companii in Statele Unite."Vom avea un fantastic an 2018", le-a spus Trump jurnalistilor, inainte de a-i invita inauntru la petrecerea exclusivista.Intrebat in legatura cu amenintarea lui Kim Jong Un privind butonul nuclear de pe biroul sau, Trump s-a rezumat sa spuna doar "Vom vedea".Iata si mesajul lui Vladimir Putin pentru Donald Trump, de Anul NouAnterior, Donald Trump postase pe contul sau de Twitter un clip cu realizarile din primul an de mandat."Ce an a fost, si de-abia am inceput. Impreuna, facem America mareata din nou! La multi ani!", a scris pe Twitter Trump.What a year it's been, and we're just getting started. Together, we are MAKING AMERICA GREAT AGAIN! Happy New Year!! pic.twitter.com/qsMNyN1UJG- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 decembrie 2017Citeste si: Cum a dinamitat Donald Trump lumea in primul an ca presedinte al Statelor Unite ...citeste mai departe despre " Mesajul lui Trump de Anul Nou - ce a spus despre noua amenintare a lui Kim Jong Un " pe Ziare.com