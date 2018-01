Un purtator de cuvant al politiei din Koln, vizata de mesaj, a estimat ca deputata in cauza, Beatrix von Storch, de la partidul Alternativa pentru Germania (AfD, extrema-dreapta), se face probabil vinovata de "incitare la ura".Intr-un mesaj difuzat pe conturile sale de Twitter si Facebook, deputata a denuntat faptul ca politia din Koln si-a publicat mesajele de prudenta si informare catre populatia locala indeosebi in limba araba de sarbatoarea Sf. Silvestru."Ce (...) se intampla in aceasta tara? De ce politia isi publica acum mesajele oficiale in araba?", s-a intrebat Beatrix von Storch."Se adreseaza oare in acest mod hoardelor de barbati barbari, musulmani si violatori in incercarea de a-i imbuna?", a adaugat deputata, referindu-se explicit la agresiunile cu caracter sexual ale caror victime au fost numeroase femei la Koln de Anul Nou in 2016, din partea unor tineri migranti.Atat Twitter cat si Facebook au retras controversatul mesaj de pe conturile deputatei AfD, in baza unei noi legislatii in Germania ce are drept scop de a se evita mai bine incitarea la ura pe retelele sociale.In context, Beatrix von Storch a denuntat ceea ce ea a numit "sfarsitul statului de drept in Germania".AFP aminteste ca peste 1,5 milioane de solicitanti de azil au sosit in Germania incepand din 2015, provenind indeosebi din Siria, tara cuprinsa de razboi. ...citeste mai departe despre " Mesajul rasist al unei deputate din Germania a fost sters de pe Facebook iar politia a depus imediat plangere impotriva ei " pe Ziare.com