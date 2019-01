"Romania este un aliat foarte apreciat si contribuie la securitatea noastra comuna in multe moduri diferite. Aici in Romania investiti mai mult in aparare, gazduiti o brigada multinationala la Craiova, gazduiti un sit de aparare antiracheta al NATO si jucati un rol cheie in regiunea Marii Neagra lucrand impreuna cu aliatii si contribuind la o prezenta sporita a NATO atat terestra, cat si marina sau aeriana", a declarat Jens Stoltenberg.El a tinut sa mentioneze si contributia Romaniei la misiunile si operatiunile NATO, dintre care a mentionat si misiunea din Afganistan. "Deci Romania contribuie in multe moduri diferite si ii multumesc Romaniei pentru angajamentul ei puternic fata de Alianta", a spus Stoltenberg.Intrebat care ar fi mesajul sau pentru poporul roman, Stoltenberg a raspuns: "Mesajul meu pentru poporul roman este ca-i multumesc pentru angajamentul sau puternic fata de Alianta, care face Romania sa fie mai in siguranta, ne face pe toti sa fim mai in siguranta, pentru ca atata timp cat suntem impreuna si ne aparam unii pe altii suntem mai in siguranta si un NATO puternic este cea mai buna cale pentru a preveni conflictele" ...citeste mai departe despre " Mesajul sefului NATO pentru Romania: Atata timp cat suntem impreuna si ne aparam unii pe altii suntem mai in siguranta " pe Ziare.com