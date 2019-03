In reclamatia sa, inregistrata la Curtea Suprema a statului New York, Michael Cohen afirma ca plata onorariilor sale de aparator era prevazuta printr-un acord incheiat cu Trump Organization, holding al lui Donald Trump si ca ar exista o incalcare a contractului, conform AFP si Reuters.Inculpat anul trecut pentru frauda bancara si fiscala, precum si pentru incalcarea unor legi electorale, iar apoi condamnat in decembrie dupa ce a pledat vinovat, Michael Cohen afirma in document ca Trump Organization i-a platit initial onorariul de avocat, de la primele anchete ale Congresului, in vara anului 2017, pana in mai 2018.Dar dupa aceasta data, in timp ce informatiile incepeau sa circule despre o colaborare a lui Michael Cohen cu anchetatorii, Trump Organization nu i-a mai acoperit cheltuielile din justitie ale fostului om de incredere al miliardarului.La sfarsitul lunii ianuarie 2019, onorariile de avocat nerambursate se ridicau la 1,9 milioane de dolari, conform plangerii.Michael Cohen, care a lucrat zece ani pentru Donald Trump si Trump Organization, a recunoscut ca a mintit in Congres cu privire la proiectele privind constructia unui Turn Trump la Moscova - in centrul anchetei procurorului special Robert Mueller despre o eventuala complicitate cu Rusia in campania lui Trump in 2016 - si ca a platit doua presupuse dame de companie ale lui Trump in schimbul tacerii lor asupra acestei legaturi.In cursul mai multor audieri recente in Congres, pentru care el era insotit de avocatul sau Lanny Davis, el a spus si repetat ca a facut toate acestea doar pentru a-l proteja pe Donald Trump. ...citeste mai departe despre " Michael Cohen da in judecata Trump Organization, ca sa-i dea onorariul de 1,9 milioane de dolari " pe Ziare.com