"Dna (Ursula) von der Leyen mi-a cerut sa-mi prelungesc misiunea timp de un an si voi putea deci sa lansez negocierea noii relatii intre Uniunea Europeana si Regatul Unit", devenit o tara terta, a declarat el, pentru AFP.Liderii europeni au adus un omagiu joi muncii depuse de trei ani de Michel Barnier si incheierea sa cu un nou acord, sprijinit in unanimitate de cei 27."Speram ca acest acord va fi ratificat pentru a intra in vigoare in noiembrie si atunci munca pentru noul parteneriat va putea incepe", a declarat francezul in cadrul unei conferinte de presa."Urmatoarea etapa este mai importanta decat separarea", a subliniat el, precizand ca regreta plecarea Marii Britanii."Una dintre prioritatile din acest nou acord va fi o intelegere pentru pescuit, care va prevedea accesul in apele teritoriale britanice pentru pescarii din UE si accesul produselor procesate rezultate din pescuitul britanic pe piata UE", a anuntat el.Citeste si:Cele 27 de state membre UE au adoptat in mod oficial noul acord pe Brexit si-l trimit Parlamentului britanicPremierul scotian s-a saturat de Brexit si vrea un nou referendum pentru independenta. Boris Johnson: E total gresit! ...citeste mai departe despre " Michel Barnier se va ocupa si de negocierea noii relatii cu Londra dupa iesirea din UE " pe Ziare.com