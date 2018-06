Migratia, pe cale sa arunce Europa in aer. O intelegere de ultim moment o salveaza pe Merkel. Ce castiga Romania?

In termeni absoluti, migratia in Uniunea Europeana a scazut semnificativ fata de maximul atins in anul 2015. Intrarile de migranti pe rutele continentale au scazut cu 96% fata de 2015, iar cele de pe rutele maritime cu 82%, conform datelor detinute de Comisia Europeana.Cu toate acestea, scaderea fluxului de oameni veniti dinspre Orientul Apropiat si Africa n-a calmat si confruntarea politica pe aceasta tema. Dimpotriva, ea devenit tot mai importanta.In urma cu o luna, in Germania a izbucnit o criza in interiorul coalitiei de guvernare condusa de Angela Merkel . O criza care putea duce la ruperea aliantei istorice din CDU si CSU si la organizarea de noi alegeri, ceea ce ar fi insemnat sfarsitul carierei politice pentru cancelarul german.Confruntarea a fost declansata de faptul ca in luna octombrie a acestui an vor fi alegeri in landul Bavaria, iar CSU (Uniunea Social Crestina), partenerul de guvernare al CDU (Uniunea Crestin Democrata), este in pericol sa obtina mai putin de 40% din voturile alegatorilor din cauza problemei migratiei.O scadere sub acest prag ar insemna imposibilitatea formarii unei majoritati in parlamentul local, ceea ce ar duce la destramarea aliantei dintre cele doua formatiuni crestin democrate.Tensiunile dintre Merkel si Seehofer pun in pericol toata Uniunea EuropeanaCriticile la adresa Angelei Merkel pentru faptul ca in anul 2015 a deschis granitele pentru refugiatii sirieni au ajuns-o din urma, odata cu publicarea in presa a unor anchete cu privire la modul superficial in care functionarii intocmesc documente imigrantilor, dar si cu aparitia unor cazuri de coruptie in randul angajatilor federali care se ocupa de imigranti.Intre Angela Merkel si liderul CSU Horst Seehofer a avut loc o negociere dura incheiata cu un document care cuprinde 63 de puncte legate de problema migratiei. Cei doi au cazut de acord asupra 62 din cele 63 de puncte, ultimul referindu-se la situatia in care un imigrant ajuns in Germania ar trebui sa fie trimis in prima tara din cadrul Uniunii Europene in care a ajuns, conform Acordului de la Dublin semnat de statele membre.Merkel n-a vrut sa accepte aplicarea automata a acestui acord care ar oferi posibilitatea Berlinului sa trimita i ...citeste mai departe despre " Migratia, pe cale sa arunce Europa in aer. O intelegere de ultim moment o salveaza pe Merkel. Ce castiga Romania? " pe Ziare.com