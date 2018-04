Adunarea Nationala de la Havana l-a ales pe Miguel Diaz-Canel Bermudez, in varsta de 57 de ani, presedinte al Consiliului de Stat si al Consiliului de Ministri, cu 603 voturi din totalul de 604, potrivit publicatiilor Diario Granma si CiberCuba.Miguel Bermudez, care pana acum era prim-vicepresedintele Cubei, a fost singurul candidat pentru a-l succeda pe Raul Castro in functia de presedinte al tarii.Bermudez devine astfel prima persoana din afara familiei Castro care detine conducerea executiva a Cubei dupa aproape sase decenii.Raul Castro va ramane liderul Partidului Comunist cubanez, fiind, conform Constitutiei, "forta superioara de conducere a societatii si statului".Practic, Raul Castro va ramane aproape sigur, pentru moment, cea mai puternica persoana din Cuba, noteaza Associated Press. Insa retragerea lui Raul Castro din functia de presedinte este un moment simbolic pentru o tara care timp de aproape 60 de ani a fost condusa de Fidel Castro si, in ultimul deceniu, de Raul Castro.Pentru functia de prim-vicepresedinte, Comisia de candidaturi l-a desemnat pe Salvador Valdes Mesa, in varsta de 72 de ani. ...citeste mai departe despre " Miguel Bermudez a fost ales presedinte al Cubei " pe Ziare.com