Mihai Sora, premiat la Bruxelles: Spiritul european ne-a salvat si in anii cei mai intunecati ai dictaturii

"Am vazut Europa dezmembrandu-se, am vazut Europa muta in fata barbariei, neputincioasa, obosita, eroica sau supusa; am vazut Europa dansand pe muzica altora: dictatori fanatici si populisti bolnavi. Dar am stiut intotdeauna - cu o incredere senina, de nezdruncinat - ca partea generoasa si geniala a Europei va triumfa in fata partii animalice si feroce, ca Europa indrazneata - cea care, din vremuri antice, de la batranul Socrate, cauta 'de ce-ul lucrurilor' - acea Europa va gasi intotdeauna mijlocul de a pleca in cautarea raspunsurilor", au fost cuvintele lui Mihai Sora transmise de sotia sa, Luiza Sora.Scriitorul a vrut sa sublinieze ceea ce a salvat natiunea romana in anii dictaturii."A fost o vreme, in Romania, in anii cei mai intunecati ai dictaturii, in care multi intelectuali au fost interzisi de Cetate, traiau pe fundul prapastiei, erau aruncati in inchisoare. Ceea ce ne-a salvat atunci, nu au fost nici armele, nici cancelariile, ci spiritul european: Iliada si Odiseea, Don Quijote si Fedra, In cautarea timpului pierdut, Muntele vrajit, Hamlet si Divina Comedie, Calatoriile lui Gulliver si Un anotimp in infern, Constiinta lui Zeno si Memoriile lui Hadrian, Faust, Razboi si Pace".Potrivit filosofului, "toata seva arzatoare a acestor carti si a altora, suflul revigorant al Europei au putut sa se strecoare - in pofida dictaturii, in ciuda cenzurii, fricii, frigului, foamei - intre copertele unei colectii cu titlu din trei litere BPT (Biblioteca pentru toti) ".Acest "lucru" (la fel de indispensabil si la fel de condamnabil intr-o dictatura), a fost "spiritul Europei", a mai spus Sora.In fiecare an, Parlamentul European acorda Premiul Cetateanul European unei persoane, unui grup ori asociatii si organizatii care au avut reusite exceptionale si s-au implicat in activitati de promovare a intelegerii si integrarii cetatenilor statelor membre UE , de cooperare culturala, proiecte legate de Anul European si in activitati care exprima valorile Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene....citeste mai departe despre " Mihai Sora, premiat la Bruxelles: Spiritul european ne-a salvat si in anii cei mai intunecati ai dictaturii " pe Ziare.com